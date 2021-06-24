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TURKOVAC'tan bir güzel haber daha!

Faz-3 çalışmaları süren yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak aşının hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Alfa varyantına karşı oldukça etkili olduğu görüldü.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 20:44
TURKOVAC'tan bir güzel haber daha!

Yerli aşı TURKOVAC'ın İngiltere varyantı olarak bilinen Alfa varyantına karşı da etkili olduğu görüldü. Hayvanlar üzerindeki çalışma başarılı sonuçlar verdi.

Kısa süre önce faz-3 çalışmaları başlayan yerli aşı TURKOVAC ile ilgili yeni müjdeyi Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış verdi.

TURKOVAC'ın varyantlara etkisi

Prof. Dr. Çalış, "İngiliz varyantı ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonunda özellikle transferik farelerde bu çalışma yapıldı. Transferik farelerde şu görüldü. Bizim aşımız TURKOVAC'ın, İngiliz varyantına, en azından transferi fareler de hayvan deneylerinde daha çok etkili olduğunu gördük. Bunun müjdesini vermek isterim" dedi.

Peki TURKOVAC diğer varyantlara karşı etkili olacak mı?

"Yeni yeni bir sürü varyantlar ortaya çıkacaktır. Ama genel olarak şunu söyleyelim: Bilim insanları da bunu söylüyor. İnaktif aşıların zaten geniş olarak büyük varyantlara birçok varyanta etkili olacağı söyleniyor. Bir an önce TURKOVAC'ın tüm ülkemizde ve tüm dünyada kullanılır hale geldiğini görmek isteriz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

TURKOVAC'ın Faz -3 çalışması gönüllüler üzerinde devam ediyor.

Bu süreç başarıyla sonuçlanırsa aşı acil kullanım izni ile milyonlara şifa olacak.

İngiltere

 
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