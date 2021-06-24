Tüm Türkiye ‘İyi ki varsın Eren!’ diyor: Şehit Eren Bülbül'ün o paylaşımının üzerinden 4 yıl geçti

Eren Bülbül, Trabzon'da, 4 yıl önce 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Eren Bülbül'ün şehadet haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.







Eren'in şehadetinden aylar önce yaptığı paylaşım ise herkesin yüreğini dağladı. Eren Bülbül, 4 yıl önce bugün 24 Haziran'da Facebook hesabından 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşımı yaptı.



Eren Bülbül'ün o paylaşımı bugün yeniden gündem oldu. Yüzbinlerce kullanıcı sosyal medyada ‘İyi ki varsın Eren' sözleriyle Eren'i yad ediyor.



İşte o mesajlardan bazıları:



Tarih 24 Haziran 2017. Şehit #ErenBülbül bundan tam dört yıl önce Facebook hesabına, “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” diye yazmıştı... Bugün sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz: ❝#iyikivarsınEren!❞



24 Haziran'da 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın' paylaşımı yapmıştı Şehit Eren Bülbül. Unutmadık seni... Eren iyi ki varsın...



Bayrağa can v'EREN'ler... İyi ki varsınız



Unuttuk mu sandınız? Unutmadık Unutmayacağız Unutturmayacağız da..



Gök gözlü Çocuk, İyi Ki Varsın.. #ErenBülbül



Türk Milletinin gözbebeği #ErenBülbül...4 yıl önce bugün 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' diye yazmıştı! Ne seni unuturuz, ne de o kocaman yüreğini... Ruhun şad olsun yiğidim!



Karadenizin aslanı, ülkeme ad olmuş evlât; #ErenBülbül Ömrün tüm yiğitlerde can bulacak inşallah Maçka'nın delikanlı vatan sevdalısı... Ruhun şâd olsun. Eren İyi ki Varsın



Çınlasın gökyüzü, Karadeniz ağlasın, Yıldızsın, aysın, EREN İYİ Kİ VARSIN... #ErenİyikiVarsın #ErenBülbül



Bu aziz memlekette kahraman bitmez. Şehit Eren Bülbül kardeşim sen toprağa değil, kalbimize gömüldün. İyi ki varsın Eren.



Erenler çok cesur olur, iyi ki varsın Eren.



Ey cennet yurdunun en taze gülü... Yedi kat göklere Eren Bülbül'ü...



EREN BÜLBÜL KİMDİR?



Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu da soruldu.



Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı ve futbola çok düşkündü.



EREN BÜLBÜL NASIL ŞEHİT OLDU?



Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.



Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.