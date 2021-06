Marmara müsilaja boğulunca mı çark ettiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Biyolojik arıtma lazım

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ndeki 'temel atmama' şovunun bir sonucu olan müsilaj Marmara Denizi'ni işgale devam ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 7 ilde başlattığı seferberlik tüm hızıyla devam ederken Bakan Kurum, toplamda ne kadar müsilaj temizlendiği Twitter hesabından açıkladı. Kurum, 'Marmara Denizimizdeki müsilaj seferberliğimizin 16'ncı gününde 421 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 23 Haziran günü ile birlikte toplam 6 bin159 metreküp müsilajı Marmara Denizimizde temizledik. 23 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul 2 bin 534 metreküp, Kocaeli 424 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 631 metreküp, Çanakkale 648 metreküp, Yalova 1636 metreküp müsilajı 360 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik' dedi.



Marmara Denizi müsilaj ile boğuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın aklıyla dalga geçer gibi bir açıklama geldi.



Kılıçdaroğlu, yere göğe sığdıramadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama şovunu yok sayarak, 'İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım.' dedi.



BİYOLOJİK ARITMA ÖNERDİ



Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım.' şeklinde konuştu.



İMAMOĞLU SİLAHTARAĞA BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ İÇİN NE DEMİŞTİ?



CHP'li İBB Başkanı Erkem İmamoğlu Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili 'İSKİ'de yeni atadığımız arkadaşlarımızın bunu araştırmaya dönük ihtiyaç duymaları neticesinde çok önemli ve değerli tespitler yaptılar. İTÜ'den de bilimsel bir ekip projeyi incelemeye aldı. Hazırlanan rapordaki tespitlere göre İstanbul Master Planında böyle bir ihtiyaç yok. Haliç'in korunması prensibi ile Haliç'e veya Haliç'e ulaşan dere ve kanallara yapılacak atık su deşarjı arıtılmış dahi olsa Haliç'e verilmemelidir, engellenmelidir diye net olarak bir tarif var. Arıtma tesisinde arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve Baltalimanı atık su tesislerine iletilmekte. Toplanan bu sistem oralara aktarılmakta ve şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi 2.5 milyonluk artış dahi olsa bu bölgede yeterli. Böyle bir artış zaten öngörülmüyor. 2.5 milyon kişi nüfus artışı dahi olsa bu tesise ihtiyaç yok. Çünkü var olan 2 tesis yeterli' ifadelerini kullandı.



'1.5 MİLYARLIK KAMUSAL ZARARI ARKADAŞLARIM ENGELLEMİŞ OLDULAR'

İmamoğlu, ayrıca tesisin koku sorununa da yol açacağını ileri sürmüştü. Projenin yapılması planlanan 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu bildiren İmamoğlu, 'Tümüyle baktığınızda ki sağlığın parası bedeli ya da çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez, onu kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 milyarlık kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular' diye konuştu.



ŞOVUNU BÜYÜK MUTLULUKLA ANLATMIŞTI



Marmara Denizi müsilaj ile savaşırken 'tören atmama töreni' ile şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin gereksiz olduğunu ve iptal edişini büyük mutlulukla anlattığı görüntüler yeniden gündem oldu. Müsilajın atık su nedeniyle oluştuğu ve yetersiz arıtma tesisinin etkili olduğu bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun 'Durdurduk. Gerek yok böyle bir yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok' ifadelerini kullandığı görüldü.



SİLAHTARAĞA, AVRUPA'NIN 2. EN BÜYÜK KAPASİTELİ MEMBRAN ATIKSU ARITMA TESİSİ OLARAK PLANLANMIŞTI



Günlük 435 bin metreküp kapasitesiyle limitleri aşılmaya başlayan Yenikapı Ön Arıtma Tesisi'ne iletilen 8 ilçenin atık suyunu arıtması amacıyla planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019'da projesi ihale aşamasına getirildi ve sonrasında iptal edildi.



İhale dosyasına göre maliyeti yaklaşık 632 milyon lira olan Silahtarağa, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile geliştirilen yerli membran teknolojisi ile Avrupa'nın 2. en büyük kapasiteli Membran Atıksu Arıtma Tesisi olarak planlanmıştı.



Tamamı yer altına inşa edilecek şekilde projelendirilen Silahtarağa'nın üzeri ise halka açık spor tesisi, yeşil alan ve park olarak düzenlenecekti.



'TESİSLERİN BİR AN ÖNCE İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR'



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk yaptığı açıklamada, İstanbul'daki atık su arıtma tesislerinin günlük kapasitesinin 5,8 milyon metreküp civarında olduğunu belirterek, bunun 4 milyonunun ön arıtma olduğunu söyledi.



Marmara Denizi'nin ve çevrenin kirlenmemesi için tesislerin bir an önce ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:



'Kapasitesi yetersiz olanların genişletilmesi gerekiyor. İstanbul'da asıl sorun biyolojik arıtmaya dönüşme sorunu. İstanbul Boğazı'nın girişinde olan ve deşarjını Boğaz'a yapan arıtma tesislerinin biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisine çevrilmesi lazım. Temel sorun bu. Ama Boğaz'ın girişindeki Yenikapı ve Kadıköy tesisleri başta olmak üzere Baltalimanı, Paşabahçe ve Küçüksu tesislerinin hızlıca ileri biyolojik arıtmaya çevrilmesi lazım.'



Sorunun kapasite değil proseslerin kademelerinin yükseltilmesi olduğunu dile getiren Öztürk, mekanik denilen ön arıtmaların mutlak surette biyolojik ve ileri biyolojik arıtmaya çevrilmesi gerektiğini aktardı.