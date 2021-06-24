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Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Sarılık Belirtileri

Günümüzde en çok görülen hastalıklardan birisi sarılık hastalığıdır. Yeni doğan bebeklerin üçte ikisinde görülen sarılık tedavi edilmediği durumlarda ciddi semptomlara yol açıyor! Peki, sarılık nedir? Sarılık belirtileri, bebeklerde sarılık nasıl geçer? İşte bebeklerde sarılık…

Sağlık / 24 Haziran 2021 Perşembe 09:28
Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Sarılık Belirtileri

Sarılık nedir? Sorusu pek çok gebenin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Kısa bir tanımla sarılık; yenidoğan bebeklerin üçte ikisinde meydana gelen ve gözlem ile birlikte kendiliğinden geçen bir hastalıktır. Ciddi semptomlar gösterebilmesi sebebiyle ileri seviye sarılıklarda tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Bebeklerde Sarılık Neden Olur?


Bebeklerde sarılık neden olur sorusuna verilebilecek pek çok yanıt vardır. Genetik sebepler, yetersiz anne sütü, erken doğum ya da geç doğum, yetersiz beslenme bebeklerde sarılığa neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Bu noktada ebeveynlerin dikkatli olması ve bebekte sarılık belirtileri görülmesinin ardından doktora başvurması gerekmektedir.
Yenidoğan sarılığı temelde bebeğin kanındaki bilirubin seviyesinin yükselmesiyle meydana geliyor. Yükselen bilirubin maddesi; deri, yanak içi, göz akı bölgelerinde birikerek sarılığın oluşmasını sağlamaktadır. Yenidoğan sarılık bu şekilde açıklanmaktadır.

Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Sarılık Belirtileri

Sarılık Belirtileri Nelerdir?


Yenidoğanlarda en yaygın görülen hastalıklardan birisi sarılıktır. Bu sebeple anne adayları ve anneler sarılık belirtileri nelerdir? Sorusunu merak etmektedir. Sarılık, yüzde başlayan ve zamanla göz akında da sararmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği durumlarda ise ciddi semptomlara yol açarak can kaybına sebep olabilir. Peki, sarılık belirtileri nelerdir? İşte alanında uzman doktorların açıkladığı sarılık belirtileri;

•Cildin rengini sarıya dönüşmesi,

•Bebekte sürekli uyuma isteği görülmesi,

•Bebeğin kol, karın ve bacaklarında sararma olması,

•Bebeğin emmesinde azalma,

•Ciltteki sarı rengin giderek koyulaşması,

Sarılık belirtileri arasında yer almaktadır. Bebeklerde sarılık belirtileri olan bu belirtileri gören kişilerin kaçıncı gün olursa olsun doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Sarılık tedavisi oldukça önemlidir ve tedavinin aksatılması can kaybına sebep olabilmektedir.

Sarılık Nedir?

Sarılık Nasıl Geçer?


Bebeğinde sarılık hastalığı teşhis edilen annelerin en çok sorduğu soru sarılık nasıl geçer? Sorusudur. Sarılık teşhisi sonrasında tedavi gerekliliği 3 parametreye bakılarak kararlaştırılmaktadır. Bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu ve bilirübin düzeyi sarılık tedavisi sürecini belirlemektedir. Yenidoğan sarılığı genellikle tüm bebeklerde görülüyor ancak iki hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu dönemde doktor kontrolünün sağlanmış olması büyük önem taşıyor.

Kandaki bilirubin seviyesi yüksekse fototerapi uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bebeklerde sarılık tedavisi için kullanılan ışık tedavi oldukça önemli yöntemlerden birisidir. Verilen bu ışık, sarılığa sebep olan bilirubinin idrar içerisinde çözünerek vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında sarılık tedavisi, kan grubu uyuşmazlığına bağlı olarak da gerçekleştirilebiliyor. Bu gibi durumlarda bebeklerde kan değişimi yapılması gerekmektedir.

Sarılık Tedavisi Nasıldır?


Sarılık tedavisi için birbirinden farklı pek çok yöntem vardır. İlk yöntem değerlerin belirlenmesinin ardından uygulanan fototerapi yöntemidir. Işık tedavisi olarak bilinen fototerapi, bebeklerde sarılık nasıl geçer? Sorusunun cevabıdır. Bebekte sarılığın teşhis edilmesinin ardından bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu ve bilirubin seviyesine bakılarak ışık tedavisine karar verilmektedir. İleri seviye sarılık görülmemesi durumunda ise doktor gözleminde tutulmaktadır. Doktor kontrolünde iki haftalık süreçte geçen sarılık pek çok bebeğin geçirdiği hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu sebeple sarılık olan bebek zaman kaybetmeden muayeneye götürülmelidir.

Yenidoğan bebeklerde sarılık evde tedavi ise herkesin yapabileceği tedavi yöntemlerinden değildir. Bebeğin hayatını riske sokmamak ve çeşitli semptomlara sebep olmamak adına evde sarılık tedavisi uygulanmamalıdır. Bebeklerde sarılığa ne iyi gelir? sorusunu soran kişilerin bu tedavi yöntemlerini uygulaması gerekmektedir.


Sarılığa İyi Gelen Bitkiler Nelerdir? 


Sarılığa bitkisel çözüm arayan ebeveynler sarılığa iyi gelen bitkiler nelerdir araştırması yapmaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda sarılığa iyi gelen pek çok bitki vardır. Bu bitkilerin kullanımıyla evde sarılık tedavisi gerçekleştirilebilir ve kısa süre içerisinde sarılık problemi ortadan kaldırılabilir. Peki, sarılığa iyi gelen bitkiler nelerdir?

Zerdeçal

Ayrık otu

Zencefil
 
Kekik

Limon yaprağı

Nane

Ihlamur

Biberiye

Bebeklerde Sarılık Neden Olur?

Bebeklerde sarılığa iyi gelen bitkiler olarak açıklanmıştır. 

Sarılık belirtileri nelerdir? Sarılık hastalığı, bebeklerde sarılık nasıl geçer? ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Bebeklerde sarılık belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Doktor kontrolünde sarılık tedavisi oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Aksi bir durumda can kaybı olasılığı vardır.

Sarılık Tedavisi Nasıldır?Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer?Sarılık Nasıl Geçer?Sarılık Belirtileri Nelerdir?Bebeklerde Sarılık Neden Olur?

 
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