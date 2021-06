Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Sarılık Belirtileri

Sarılık nedir? Sorusu pek çok gebenin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Kısa bir tanımla sarılık; yenidoğan bebeklerin üçte ikisinde meydana gelen ve gözlem ile birlikte kendiliğinden geçen bir hastalıktır. Ciddi semptomlar gösterebilmesi sebebiyle ileri seviye sarılıklarda tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.





Bebeklerde Sarılık Neden Olur?

Sarılık Belirtileri Nelerdir?

Sarılık Nasıl Geçer?

Sarılık Tedavisi Nasıldır?





Sarılığa İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

sorusuna verilebilecek pek çok yanıt vardır. Genetik sebepler, yetersiz anne sütü, erken doğum ya da geç doğum, yetersiz beslenme bebeklerde sarılığa neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Bu noktada ebeveynlerin dikkatli olması ve bebekte sarılık belirtileri görülmesinin ardından doktora başvurması gerekmektedir.Yenidoğan sarılığı temelde bebeğin kanındaki bilirubin seviyesinin yükselmesiyle meydana geliyor. Yükselen bilirubin maddesi; deri, yanak içi, göz akı bölgelerinde birikerek sarılığın oluşmasını sağlamaktadır. Yenidoğan sarılık bu şekilde açıklanmaktadır.Yenidoğanlarda en yaygın görülen hastalıklardan birisi sarılıktır. Bu sebeple anne adayları ve annelerSorusunu merak etmektedir. Sarılık, yüzde başlayan ve zamanla göz akında da sararmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği durumlarda ise ciddi semptomlara yol açarak can kaybına sebep olabilir. Peki,İşte alanında uzman doktorların açıkladığı•Cildin rengini sarıya dönüşmesi,•Bebekte sürekli uyuma isteği görülmesi,•Bebeğin kol, karın ve bacaklarında sararma olması,•Bebeğin emmesinde azalma,•Ciltteki sarı rengin giderek koyulaşması,arasında yer almaktadır.olan bu belirtileri gören kişilerin kaçıncı gün olursa olsun doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir.oldukça önemlidir ve tedavinin aksatılması can kaybına sebep olabilmektedir.teşhis edilen annelerin en çok sorduğu soruSorusudur. Sarılık teşhisi sonrasında tedavi gerekliliği 3 parametreye bakılarak kararlaştırılmaktadır. Bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu ve bilirübin düzeyi sarılık tedavisi sürecini belirlemektedir. Yenidoğan sarılığı genellikle tüm bebeklerde görülüyor ancak iki hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu dönemde doktor kontrolünün sağlanmış olması büyük önem taşıyor.Kandaki bilirubin seviyesi yüksekse fototerapi uygulaması gerçekleştirilmektedir.için kullanılan ışık tedavi oldukça önemli yöntemlerden birisidir. Verilen bu ışık, sarılığa sebep olan bilirubinin idrar içerisinde çözünerek vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında, kan grubu uyuşmazlığına bağlı olarak da gerçekleştirilebiliyor. Bu gibi durumlarda bebeklerde kan değişimi yapılması gerekmektedir.için birbirinden farklı pek çok yöntem vardır. İlk yöntem değerlerin belirlenmesinin ardından uygulanan fototerapi yöntemidir. Işık tedavisi olarak bilinen fototerapi,Sorusunun cevabıdır. Bebekte sarılığın teşhis edilmesinin ardından bebeğin ağırlığı, kaç günlük olduğu ve bilirubin seviyesine bakılarak ışık tedavisine karar verilmektedir. İleri seviye sarılık görülmemesi durumunda ise doktor gözleminde tutulmaktadır. Doktor kontrolünde iki haftalık süreçte geçen sarılık pek çok bebeğin geçirdiği hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu sebeple sarılık olan bebek zaman kaybetmeden muayeneye götürülmelidir.Yenidoğan bebeklerdeise herkesin yapabileceği tedavi yöntemlerinden değildir. Bebeğin hayatını riske sokmamak ve çeşitli semptomlara sebep olmamak adınauygulanmamalıdır.sorusunu soran kişilerin bu tedavi yöntemlerini uygulaması gerekmektedir.arayan ebeveynleraraştırması yapmaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda sarılığa iyi gelen pek çok bitki vardır. Bu bitkilerin kullanımıylagerçekleştirilebilir ve kısa süre içerisinde sarılık problemi ortadan kaldırılabilir. Peki,ZerdeçalAyrık otuZencefilKekikLimon yaprağıNaneIhlamurBiberiyeolarak açıklanmıştır.Sarılık hastalığı,ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde cevaplandırılmaktadır.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Doktor kontrolündeoldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Aksi bir durumda can kaybı olasılığı vardır.