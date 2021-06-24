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Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 19:40
Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü!

Erdoğan-Putin görüşmesinde ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

KARABAĞ

Karabağ'daki duruma ilişkin son durumun da istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 'Görüşmede, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin çalışmaları olumlu olarak değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli bildirilerinde öngörülen anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Rusya'nın çabalarına desteğini dile getirdi.' denildi.

Açıklamada, her iki liderin de bölgedeki ekonomik kalkınma ve ulaşım altyapısının restorasyonu dahil koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri kaydedildi.

SURİYE

Suriye krizinin çözümüne dair konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, 'Rus ve Türk ordularının İdlib'de ve ülkenin kuzey doğusundaki gerginliğin tırmanmasını önlemeye yönelik ortak faaliyetlerinin ve bu bölgelerde kalan terörist gruplarla mücadele etmenin önemi vurgulandı.' ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN-BIDEN-PUTİN

Açıklamada, şahsi temasları sürdürme konusunda anlaşan iki liderin görüşmesinde, Putin'in, Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda Başkan Erdoğan'la izlenimlerini paylaştığı bildirildi.

Suriye

 
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