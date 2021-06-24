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Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında önemli mesajlar verdi. Meclis'in 8 Temmuz'a kadar çalışacağını sonra da tatile gireceğini belirten Erdoğan, "Çalışmalar sona erince Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar gidin, sıkılmadık el bırakmayın" ifadesini kullandı. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan ve muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan eski vekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 20:54
Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar!

Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde görüştüğü toplantıların 4.'üncüsü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda milletvekillerini dinleyen Erdoğan'ın vekillere önemli mesajları oldu. Sivil anayasa konusuna değinen Erdoğan, bugüne kadar yapılan anayasaların hepsinin darbe dönemi anayasaları olduğunu, ilk kez bir sivil anayasa yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Meclis çalışmalarına da değinen Erdoğan, Temmuz'un 8'inden sonra Meclis'in tatile gireceğini belirterek vekillerden yaz ayı boyunca sahada olmalarını vatandaşlarla bir araya gelmelerini istedi.

Erdoğan milletvekillerine "En ücra köşelere kadar gidin, sıkılmadık el kalmasın" talimatı verdi. Toplantıda sosyal medyada yer alan bazı videolar da gündeme geldi. Erdoğan'ın milletvekillerine "Sanal gündem ile ilgili değil gerçek gündemin peşinden koşun" dediği öğrenildi.

İNGİLİZCESİ HAYRAN BIRAKTI

Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan ve muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan eski vekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, hem eski ABD Başkanı ve hem de yeni Başkan Biden ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Erdoğan'ın " Fatma kızımız çok iyi İngilizce ve hukuk bilgisine sahip. Trump döneminde o zaman Trump bana dedi ki "İngilizceye çok hakim. Nerede öğrendi? Ben de dedim ki 'Teksas'ta' öğrendi. Trump bana demişti ki "Ben de Teksaslıyım. Ben bu kadar İngilizceye hakim değilim. Biden da Fatma kızımızın tercümesini hayran kaldı. Hem Trump hem de Biden Fatma kızımızın bu kadar iyi İngilizce konuşmasında dolayı tebrik ederken bizim muhalefet burada başörtülü vesaire diyerek eleştiriyor. Millet neyin peşinde, bizimkiler neyin" dediği öğrenildi.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL KİN KUSMUŞTU

Kavakcı'nın kızının tercüman olarak görev yapması CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etmişti. Başörtüsü nefretini gözler önüne seren Özel, katıldığı programda Kavakcı'yı 'rejim düşmanı' ilan ederek "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek Cumhuriyetten öç alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan..." ifadeleriyle adeta kin kusmuştu.

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