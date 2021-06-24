12 katlı bina çökmüştü! 99 kişi...!!!

Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çökmüştü. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yetkililerden yapılan açıklamada, binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı.



'İÇERİDE İNSANLAR OLDUĞUNU DUYUYORUZ'



CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.