Terör örgütünde çözülme sürüyor!

PKK'dan kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerden birinin, Van HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bir annenin kızı olduğu öğrenildi.



Van HDP İl Başkanlığı önünde 4 aydır evladı için eylem yapan anne Hatice Dayan'ın 2014'te kandırılıp dağa kaçırılan kızı Şilan Dayan'ın, teslim olan 4 teröristten biri olduğu belirtildi.



255'İN ALTINA İNDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 255'in altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



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