Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Terör örgütü PKK, İzmir'de HDP il Başkanlığı'na düzenlenen saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirmek için harekete geçti. Kobani olayları öncesinde olduğu gibi sokak çağrısı yaptı. Kandil'deki terör örgütü elebaşları, İzmir'deki saldırının ardından HDP'lilerin düzenlediği eylemlere dikkat çekerek “İnsanlar ayakta. Daha fazla da ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” mesajı verdi.



SEÇİM ÇALIŞMASINI AŞACAK



AVUKATLAR HAREKETE GEÇİRİLECEK

KOBANİ OLAYLARINI HATIRLATTI