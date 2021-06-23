USD (Alış - Satış) : 8,72 - 8,74 EURO (Alış - Satış) : 10,37 - 10,39
 

Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

İzmir’de HDP binasına yönelik saldırının ardından Kandil’den gelen “İnsanlar ayakta. Daha fazla ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” çağrısının ardından HDP MYK’sından da eylem kararı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren HDP eş başkanlarının da katılacağı, “Seçim kampanyasını aşacak boyutta mitingler” düzenlenecek. Eylem kararı 2014’teki Kobani olaylarını hatırlattı.

Siyaset / 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Terör örgütü PKK, İzmir'de HDP il Başkanlığı'na düzenlenen saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirmek için harekete geçti. Kobani olayları öncesinde olduğu gibi sokak çağrısı yaptı. Kandil'deki terör örgütü elebaşları, İzmir'deki saldırının ardından HDP'lilerin düzenlediği eylemlere dikkat çekerek “İnsanlar ayakta. Daha fazla da ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” mesajı verdi.


SEÇİM ÇALIŞMASINI AŞACAK

Kandil'in bu çağrısına paralel olarak HDP'den sokak kararı geldi. Anayasa Mahkemesi'nin kararının masaya yatırıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından açıklanan eylem planına göre HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar meydanlara inecek. Önümüzdeki haftadan itibaren “Seçim kampanyasını aşacak boyutta” halk buluşmaları ve mitingler düzenlenecek.


AVUKATLAR HAREKETE GEÇİRİLECEK


İlk miting parti binasına saldırının düzenlendiği İzmir'de gerçekleştirilecek. Söz konusu mitinge diğer parti ve STK'ların katılması için çalışma yürütülecek. Ayrıca HDP'yi Anayasa Mahkemesi'nde savunmak için örgüt yandaşı yüzlerce avukat harekete geçirilecek.

KOBANİ OLAYLARINI HATIRLATTI


HDP'nin “seçim kampanyasını aşacak boyutta” diyerek ilan ettiği eylem kararı, 2014 yılındaki Kobani olaylarını hatırlattı. 53 kişinin öldüğü olaylar öncesinde Suriye'de PKK işgali altındaki bölgelerde yaşanan çatışmaları bahane eden terör örgütü eylem çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu toplanmıştı. Toplantı sonrasına, “Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” açıklaması yapılmıştı. Bu çağrının ardından sokaklar yangın yerine dönmüştü.

Pervin BuldanIhalePervin BuldanİzmirHdp

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement