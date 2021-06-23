iPhone 13 modellerinin satış tarihi sızdırıldı

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor.
Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin, bu sefer de tanıtım ve satış tarihleri ortaya çıktı.
Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.
24 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKACAK
Dan Ives'in iddiasına göre, yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone 13 modelleri satışa çıkacak.
iphone 12 pro max
Yayınlanan son raporlara göre, eylül ayında iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.
iPHONE 13 MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak iPhone 13 ailesinin fiyatları da ortaya çıkmıştı.
iPhone 13 mini
64GB: 700 dolar
128GB: 750 dolar
256GB: 800 dolar
iPhone 13
64GB: 800 dolar
128GB: 850 dolar
256GB: 900 dolar
iPhone 13 Pro
128GB: 1050 dolar
256GB: 1150 dolar
512GB: 1350 dolar
1TB: 1500 dolar
iPhone 13 Pro Max
128GB: 1150 dolar
256GB: 1250 dolar
512GB: 1450 dolar
1TB: 1600 dolar
Son olarak, sektör kaynaklarından gelen tüm bu bilgilerin henüz Apple tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.