iPhone 13 modellerinin satış tarihi sızdırıldı

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor.



Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin, bu sefer de tanıtım ve satış tarihleri ortaya çıktı.



Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.



24 EYLÜL'DE SATIŞA ÇIKACAK

iPHONE 13 MODELLERİ SATIŞ FİYATLARI

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro Max

Dan Ives'in iddiasına göre, yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone 13 modelleri satışa çıkacak.iphone 12 pro maxYayınlanan son raporlara göre, eylül ayında iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli karşımıza çıkacak.Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapora göre, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alacak iPhone 13 ailesinin fiyatları da ortaya çıkmıştı.64GB: 700 dolar128GB: 750 dolar256GB: 800 dolariPhone 1364GB: 800 dolar128GB: 850 dolar256GB: 900 dolariPhone 13 Pro128GB: 1050 dolar256GB: 1150 dolar512GB: 1350 dolar1TB: 1500 dolar128GB: 1150 dolar256GB: 1250 dolar512GB: 1450 dolar1TB: 1600 dolarSon olarak, sektör kaynaklarından gelen tüm bu bilgilerin henüz Apple tarafından onaylanmadığını hatırlatalım.