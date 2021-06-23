USD (Alış - Satış) : 8,61 - 8,63 EURO (Alış - Satış) : 10,28 - 10,30
 

Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde...!!!

Vergi kaçırma suçu nedeniyle İspanya'da tutulan dünyaca ünlü ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde ekipler intihar şüphesi üzerinden yoğunlaştı. McAfee'nin ölümü ise dünya basınında büyük ses getirdi.

Dünya / 23 Haziran 2021 Çarşamba 23:50
Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde...!!!

İspanyol El Pais gaztesinden yer alan habere göre, ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutulduğu İspanya'daki hücresinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye iadesi onaylanan McAfee'nin ölümü bu gelişmenin hemen ardından oldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

McAfee'nin ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırırken, yapılan ilk incelemelerin ardından intihar şüphesi üzerinden duruldu. John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARIN POLİTİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.

İspanya

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement