Dünyaca ünlü yazılımcı John McAfee hücresinde...!!!

İspanyol El Pais gaztesinden yer alan habere göre, ABD'li anti-virüs yazılımcısı John McAfee vergi kaçırma suçlaması nedeniyle tutulduğu İspanya'daki hücresinde ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye iadesi onaylanan McAfee'nin ölümü bu gelişmenin hemen ardından oldu.



İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR



McAfee'nin ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırırken, yapılan ilk incelemelerin ardından intihar şüphesi üzerinden duruldu. John McAfee'nin ABD'de yargılanması durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği tahmin ediliyordu.



HAKKINDAKİ SUÇLAMALARIN POLİTİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ



John McAfee, bu ay video-konferansla yapılan duruşmasında, kendisine yönelik suçlamanın politik amaçlı olduğunu ifade etmiş ve ABD'ye iade edilmesi halinde hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini belirtmişti.



