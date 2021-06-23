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Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Endometriozis (Çikolata Kisti) rahim içine yerleşen ve endometrium tabakasını rahmin dışındaki başka bölgede büyümesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Günümüzde oldukça sık rastlanan bu hastalık pek çok kadını etkilemektedir. Peki, Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nelerdir? Çikolata kisti tedavisi nasıldır?

Sağlık / 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:49
Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Çikolata Kisti Nedir?


Çikolata kisti, tıbbi adıyla Endometriozis; yumurtalıklarda, karın boşluğunda ya da fallop tükleri gibi uterus dışındaki bölgelerde endometrial dokunun oluşması ile meydana gelmektedir. Kronik bir hastalık olması ve yanlış konumlanan endometrial doku sebebiyle ortaya çıkmasından dolayı yumurtalık kalitesini ve fallop tüpü işleyişini olumsuz etkilemektedir. Semptomların görülmesinin ardından tedavi sürecinin başlatılmaması ise basit gibi görünen bu hastalığın kısırlığa kadar ilerlemesini sağlar. Alanında uzman doktorlar, Çikolata kisti nedir? sorusunu bu şekilde cevaplandırmaktadır.

Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Çikolata Kisti Belirtileri Nelerdir?


Çikolata Kistinin oluşumu pek çok nedene bağlıdır. Bu sebeple hastalık riskini taşıyan pek çok kadın çikolata kisti belirtileri nelerdir? sorusunu gündeme getirmektedir. Peki, endometriozis bir diğer adıyla çikolata kisti belirtileri nelerdir?

•Ağrılı adet dönemi geçirmek,

•Tuvalete çıkarken ağrı hissetmek,

•Aşırı kanama yaşanması,

•Kısırlık,

•Adet döneminde yorgunluk,

•Cinsel ilişki sırasında ağrı hissetmek,

Endometriozis belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak bilinenin aksine ağrının seviyesi endometriozis hastalığının ileri ya da başlangıç seviyesinde olduğunu belirtmemektedir. Bu sebeple duyulan ağrılar hafif olsa da mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir.

Çikolata Kisti Akıntısı Nasıl Olur?


Çikolata kisti akıntısı; koyu renkli vajinal bir akıntıdır. Vajinal kanama ve ilişki sırasında meydana gelen ağrı ile ortaya çıkar. 

Çikolata Kisti Nedir?

Çikolata Kisti Tedavisi Nasıldır?


Çikolata kisti tedavisi nasıldır? Sorusunun üzerine alanında uzman doktorlardan çeşitli açıklamalar gerçekleştirilmiştir. Çikolata kisti tedavisi, ilaçlar ve ameliyat yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bazı durumlarda çikolata kisti seviyesine göre hem ilaç hem de cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlarda tedavi yöntemi çikolata kisti seviyesine bağlı olarak tercih edilmektedir.

Özellikle adet döneminde yaşanan ağrıları hafifletmek adına nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar verilmektedir. Hamilelik istemeyen kadınlara da çikolata kisti tedavisi için ilaç kullanımının yanı sıra hormon ilacı takviyesi de gerçekleştirilmektedir. Hormon takviyesi endometriozis ağrısını azaltırken aynı zamanda dokuların parçalanmasını ve vücuttan atılmasını da sağlamaktadır. Ancak hormon tedavisi çikolata kisti tedavisi için kalıcı bir çözüm sağlamaz. Tedavi bırakıldığında çikolata kisti belirtileri yeniden ortaya çıkar.

Çocuk isteği olan ve hamilelik planlayan kadınlarda ise hormon tedavisi uygulaması gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu sebeple Çikolata kisti tedavisi, cerrahi tedavi ile gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu cerrahi işlem laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir ve göbek deliğinden açılan küçük bir kese aracılığıyla yapılır.

Çikolata Kisti Akıntısı Nasıl Olur?

Çikolata Kisti Neden Olur?


Çikolata kisti hastalığına yakalanan kadınlar çikolata kisti neden olur sorusunu araştırmaktadır. Kadınlarda adet sürecinin başlangıcında rahim içinde yer alan ‘endometrium' tabakası dışarı atılmaya başlar. Ancak bu tabaka dışarı atıldığı tüplerden karın boşluğuna geri dönebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olan kadınlarda geri akan kan temizlenebilirken, bağışıklık sistemi güçsüz olan kadınlarda çikolata kisti (endometriozis) oluşumu gerçekleşmektedir.

Çikolata kisti belirtileri nelerdir? Çikolata kisti nedir? sorularını araştıran kişilerin cevabı öğrenmesinin ardından etkili bir gözlem yapması gerekmektedir. Bu gözlem kadınların herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenmesi adına oldukça önemlidir. Ciddi semptomlar gösteren ve ileri seviye çikolata kisti olan kişilere çikolata kisti ameliyatı uygulanabilmektedir. Bu sebeple çikolata kisti neden olur? ve Çikolata kisti belirtileri nelerdir? sorusunu soran kişilerin gözlemlerinin ardından doktor kontrolüne gitmesi gerekmektedir.

Tedavi SüreciKadın HastaKadın HastalıklarıÇikolata Kisti

 
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