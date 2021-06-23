Çikolata Kisti Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Çikolata Kisti Nedir?



Çikolata Kisti Belirtileri Nelerdir?



Çikolata Kisti Akıntısı Nasıl Olur?



Çikolata Kisti Tedavisi Nasıldır?



Çikolata Kisti Neden Olur?



, tıbbi adıyla Endometriozis; yumurtalıklarda, karın boşluğunda ya da fallop tükleri gibi uterus dışındaki bölgelerde endometrial dokunun oluşması ile meydana gelmektedir. Kronik bir hastalık olması ve yanlış konumlanan endometrial doku sebebiyle ortaya çıkmasından dolayı yumurtalık kalitesini ve fallop tüpü işleyişini olumsuz etkilemektedir. Semptomların görülmesinin ardından tedavi sürecinin başlatılmaması ise basit gibi görünen bu hastalığın kısırlığa kadar ilerlemesini sağlar. Alanında uzman doktorlar,sorusunu bu şekilde cevaplandırmaktadır.Çikolata Kistinin oluşumu pek çok nedene bağlıdır. Bu sebeple hastalık riskini taşıyan pek çok kadınsorusunu gündeme getirmektedir. Peki, endometriozis bir diğer adıyla•Ağrılı adet dönemi geçirmek,•Tuvalete çıkarken ağrı hissetmek,•Aşırı kanama yaşanması,•Kısırlık,•Adet döneminde yorgunluk,•Cinsel ilişki sırasında ağrı hissetmek,arasında yer almaktadır. Ancak bilinenin aksine ağrının seviyesi endometriozis hastalığının ileri ya da başlangıç seviyesinde olduğunu belirtmemektedir. Bu sebeple duyulan ağrılar hafif olsa da mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir.; koyu renkli vajinal bir akıntıdır. Vajinal kanama ve ilişki sırasında meydana gelen ağrı ile ortaya çıkar.Sorusunun üzerine alanında uzman doktorlardan çeşitli açıklamalar gerçekleştirilmiştir., ilaçlar ve ameliyat yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bazı durumlarda çikolata kisti seviyesine göre hem ilaç hem de cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlarda tedavi yöntemi çikolata kisti seviyesine bağlı olarak tercih edilmektedir.Özellikle adet döneminde yaşanan ağrıları hafifletmek adına nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar verilmektedir. Hamilelik istemeyen kadınlara daiçin ilaç kullanımının yanı sıra hormon ilacı takviyesi de gerçekleştirilmektedir. Hormon takviyesi endometriozis ağrısını azaltırken aynı zamanda dokuların parçalanmasını ve vücuttan atılmasını da sağlamaktadır. Ancak hormon tedavisi çikolata kisti tedavisi için kalıcı bir çözüm sağlamaz. Tedavi bırakıldığında çikolata kisti belirtileri yeniden ortaya çıkar.Çocuk isteği olan ve hamilelik planlayan kadınlarda ise hormon tedavisi uygulaması gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu sebeple, cerrahi tedavi ile gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu cerrahi işlem laparoskopik yöntemle gerçekleştirilir ve göbek deliğinden açılan küçük bir kese aracılığıyla yapılır.Çikolata kisti hastalığına yakalanan kadınlarsorusunu araştırmaktadır. Kadınlarda adet sürecinin başlangıcında rahim içinde yer alan ‘endometrium' tabakası dışarı atılmaya başlar. Ancak bu tabaka dışarı atıldığı tüplerden karın boşluğuna geri dönebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi güçlü olan kadınlarda geri akan kan temizlenebilirken, bağışıklık sistemi güçsüz olan kadınlardaoluşumu gerçekleşmektedir.sorularını araştıran kişilerin cevabı öğrenmesinin ardından etkili bir gözlem yapması gerekmektedir. Bu gözlem kadınların herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını öğrenmesi adına oldukça önemlidir. Ciddi semptomlar gösteren ve ileri seviye çikolata kisti olan kişilereuygulanabilmektedir. Bu sebeplevesorusunu soran kişilerin gözlemlerinin ardından doktor kontrolüne gitmesi gerekmektedir.