Bayrampaşa'da bir işyerinde patlama!

Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı.



Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.



Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.