TBMM'de 4. yargı paketi mesaisi

4. yargı paketi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.



27 maddelik kanun teklifinin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.



Kanun teklifinin maddeleri arasında, ''boşanmış eşe karşı işlenen suçlar nitelikli hal kapsamına alınacak ve cezası artırılacak'' maddesi ile ''katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılacak'' maddesi yer alıyor.



''27 MADDE YETERLİ DEĞİL''



''GENİŞ ÇAPLI BİR ÇALIŞMA YAPTIK''

BU HAFTA YASALAŞTIRILMASI PLANLANIYOR