Hakan Çalhanoğlu imzayı attı!

Milan ile sözleşmesi sona eren ve takımıyla anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer oldu.



Geçtiğimiz sezonu Milan forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.



4 sezon boyunca formasını giydiği Milan'a, sosyal medya hesabı üzerinden veda eden milli futbolcu, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadelerini kullandı.





