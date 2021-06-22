Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu için mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlarda bulundu. Başkan Erdoğan küresel ekonominin sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Dünya ekonomisi 2020'de dünya yüzde 3.5 küçüldü. Küresel ticaret yüzde 10'a yakın daraldı." dedi.



BÜYÜME VE İHRACAT MESAJI



2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme oranı yılın geri kalanı için beklentilerimizi artırdı. OECD raporlarında Türk ekonomisi için 2021'de yüzde 5,7 ve 2022'de yüzde 3,4 büyüme öngörülüyor. Bu, OECD üyeleri arasında öngörülen en güçlü toparlanmalardan biridir.



Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.



AŞI MESAJI



Başkan Erdoğan coronavirüsle mücadelede aşı konusuna dikkat çekerek, "85 yoksul ülkenin aşıya erişim imkanı bulunmuyor. Aşı ve ilaç adil şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmalı" dedi.



Başkan Erdoğan, yerli aşının tüm insanlığın aşısı olacağını ifade etti.