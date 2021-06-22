ABD'den İran'a medya darbesi!

Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu bilgisiyle karşılaştı.



YASALAR İZİN VERİYOR



Söz konusu ABD yasaları, nükleer, kimyasal, biyolojik, radyolojik silah teknolojisi ve materyallerin ticareti veya üretimi, ithalatı, satışı veya kontrollü maddelerin dağıtımına karışan varlığa el koyulmasına izin veriyor.