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İşte HDP iddianamesinin detayları!

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması için açılan davada kabul ettiği iddianamenin detayları ortaya çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasal kanadı olduğu belirtilerek, terör örgütüne katılımları HDP'nin organize ettiği vurgulandı.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:00
İşte HDP iddianamesinin detayları!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, Genel Kurul toplantısında yapıldı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 10.00'da toplanarak iddianameyi kabul etti.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağladı.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kanadıdır. Terör örgütüne bazı katılımları HDP organize etti. Parti binaları örgüt hücreleri haline getirildi. PKK'yı eleştirmemesi siyaset iddiasını geçersiz kılıyor" ifadeleri yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
AYM, ön savunmanın hazırlanması için iddianameyi HDP'ye gönderecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

 
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