İstanbul'da aşılanan sayısı belli oldu!

Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en büyük il olan İstanbul'da Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 20 Haziran itibariyle il genelinde 7 milyon 590 bin 610 Covid-19 aşısı uygulandığını duyurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'umuzda aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "20 Haziran itibariyle, toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899. 2. doz: 2.354.711. Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.