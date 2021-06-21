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İç Anadolu'da Aşı Seferberliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında İç Anadolu Bölgesi'nde vatandaşı aşılama işlemi aralıksız devam ediyor. Kayseri’de şu ana kadar 704 bin 110, Nevşehir'de 165 bin, Kırşehir'de ise 150 bin doz asi yapıldı.

Sağlık / 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:11
İç Anadolu'da Aşı Seferberliği

Nevsehir Saglik Il Müdürü Rahim Ünlübay, korona virüs ile mücadele kapsaminda il genelinde bugüne kadar 165 bin doz asi yapildigini açikladi.

Nevsehir'de bugüne kadar birinci doz 106 bin asilama yapilirken ikinci doz asilamada ise 58 bin doz asi yapildi. Saglik Il Müdürü Dr. Rahim Ünlübay vatandaslarin asilamaya karsi ilgisinin oldukça iyi oldugunu ifade ederken, il genelinde bugüne kadar 165 bin doz asilama yaptiklarini belirtti.

Ünlübay, “Suana kadar vatandaslarin asiya karsi ilgisi oldukça iyi. Bekledigimizden çok daha iyi bir sekilde ilerliyoruz. Suan birinci dozda 106 bin 800 civarinda doz asi yaptik. 58 bin doz da ikini asilama yaptik. Yani ilimizde genel olarak 165 bin doz asilama yaptik. Günlük 5 bin 33 rakamlara ulastigimiz rakamlarda oldu. Yine Sayin Bakanimizin talimati geregi, organize sanayi gibi büyük toplu çalisanlarin oldugu yerlerde de çarklarimiz durmasin diye asilamalarimiz devam ediyor” diye konustu.

Kirsehir'de, nüfusun yarisi asilandi

Kirsehir Il Saglik Müdürü Dr. Ali Bulut ise Saglik Bakanligi'nin açikladigi yas guruplarina göre asilamanin hizla devam ettigini söyledi.

Il Genelinde Saglik Il Müdürlügünce baslatilan asi kampanyalari sivil toplum kuruluslari tarafindan da destek gördü. Asi Kampanyasi ve mobil asilama süreci ile ilgili bilgiler aktaran Bulut, “Açiklamalardaki hedef gurubumuz 30 yas üstü ile birlikte 135 bin üzerine çikmis durumda. En az bir doz asi yaptigimiz kisi sayisi ise 91 bin kisi oldu” dedi.

Toplamda yapilan doz sayisinin ise 150 bin doz oldugunu aktaran Bulut, “Kirsehir'de; 150 bin doz asimizi yaptik. 50 bin doz civari Aile Sagligi Merkezinde 80 bin doz civari hastanede kalan kismi ise toplum sagligi merkezi personelince sahada yapildi” diye konustu.

Kayseri'de ise 704 bin 110 doz asinin yapildigi ögrenildi. Kaynak : İHA

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