HDP iddianemesinde flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcılığı'nca HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamede ilk incelemesini bugün yaptı. Yüksek Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.



AYM’nin görevlendirdiği raportör, HDP’nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamıştı.



Süreç nasıl işleyecek?



AYM’nin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP’nin ön savunması sonrası ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü AYM’ye sunacak.



Daha sonra Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP’nin görevlendirdiği kişi ise sözlü savunma yapacak. Üyeler, belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.



İddianamenin detayları



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açmıştı. 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak isteniyor. Partinin banka hesabına tedbir konulması da talep ediliyor.



Başsavcı'dan açıklama



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkların Demokratik Partisi’nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulundu. HDP hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir" demişti.



AYM iade etmişti



AYM, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi 31 Mart’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etmişti.