Facia son anda engellendi! Hepsini yiyeceklerdi!

Aktivistler, bazı hayvanların enfeksiyon kaptığını, diğerlerinin ise öldürülmek ve yenmek amacıyla çalınan evcil hayvanlar gibi göründüğünü söyledi.



KURTARILDIKTAN HEMEN SONRA DOĞUM YAPTI



Hatta hayvanlardan biri hamileydi ve kamyon durdurulup köpekler kurtarıldıktan kısa bir süre sonra iki yavru dünyaya getirdi. Humane Society International, kurtarma ekiplerinin kamyon şoförünü ikna etmeyi başardığını ve şu anda 70 hayvanın tamamının barınaklarda bakıldığını söyledi. Guangxi aktivisti Liang Jia, 'Yetkililerin onları durdurması ve köpeklere el koyması gerekirken Yulin'e köpek kamyonlarının gelmesini izlemek çok sinir bozucuydu.' dedi.



OTOYOLDA BEKLEDİLER



Liang Jia sözlerine şöyle devam etti: 'Bu yüzden bazı köpekleri kendimiz kurtarmaya karar verdik ve otoyolda bir sonraki kamyonun gelmesini bekledik.'



'Geldiğinde onu işaretledik ve kamyon şoförünü köpekleri teslim etmeye ikna ettik çünkü bunlar açıkça çalıntı evcil hayvanlardı ve yasal olarak gerekli evrakları yoktu.'



SAHİPLİ EVCİL HAYVANLARI ÇALIYORLAR



'Köpekler bize evde evcil hayvanlara öğretilenler gibi patilerini verdi, sağlıklı dişleri vardı. Ve bu da çalınmadan önce iyi bakıldıkları anlamına geliyor.' 'Yulin yetkilileri, hayvanları bizim gibi önemsemeseler bile halk sağlığını koruma sorumluluğuna sahip olmalılar. Bu zavallı köpekler hasta görünüyorlar ve çok şükür şimdi veterinerlik hizmeti alacaklar, ama kim bilir hangi hastalıkları taşıyabileceklerini ve bu da gıda pazarına girecek.'



KÖKENLERİ 2009'A DAYANIYOR



Asya'nın çeşitli bölgelerinde köpek eti yemek asırlık bir gelenek olsa da, Yulin Köpek Eti Festivali çok daha yeni. Festivalin kökenleri 2009'a uzanıyor. Binlerce insan, geleneksel olarak yılın en sıcak ayları olan Mayıs ve Haziran ayları arasında, hayvanları satın almak ve yemek için Çin'in güneyindeki pazarlara akın ediyor.



ŞANS GETİRDİĞİNE İNANIYORLAR



İnsanları, sıcak havalarda köpek eti yemeye teşvik eden batıl inançlar mevcut. Sıcak havada köpek eti yemenin şans getirdiğine ve hastalıkları tedavi edebileceğine dair inançlar var. Ancak aktivistler, kafeslerdeki diğer köpekler izlerken sopalarla dövülerek öldürülen hayvanların, insanlık dışı bir şekilde katledilmesinin büyük bir acımasızlık olduğunu söylüyor. Pazara getirilen birçok hayvanın da çalıntı evcil hayvanlar olduğuna inanılırken, eylemciler ayrıca satıcıların uygun sağlık prosedürlerine uymadığını söylüyor.



DSÖ UYARIYOR



DSÖ, köpek eti yemenin, uygun sağlık kurallarına uyulmaması durumunda kuduz ve kolera gibi hastalıklara yakalanma riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Aktivistler, kedi eti ve sert alkollü içeceklerin de satıldığı festivalin kapatılması için yıllardır uğraşıyor, ancak sonuç alınamıyor.

