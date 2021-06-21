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Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, koronavirüs kısıtlamaları ve gündeme dair konuların konuşulacağı kabine toplantısı yapılacak.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

TURİZME YÖNELİK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.

Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA KONULARI ELE ALINACAK

Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

 
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