Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara aşı çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aşılama çalışmalarına da değindi.



"AŞILAMA FAALİYETLERİNİ AYNI HIZLA SÜRDÜRECEĞİZ"



"30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Hedef birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstü nüfusumuzun tamamına yapmaktır. Türkiye'nin salgın krizini en az sıkıntıyla ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"MANİPÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"



Sırası gelen vatandaşların aşı olmasının hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.