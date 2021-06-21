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Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 devlet başkanı, 43 dışişleri bakanının katıldığı Antalya Diplomasi Forumu için geldikleri kentte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
Başkan Erdoğan'dan sürpriz görüşme!

Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör Özlenen Özkan, 'Cumhurbaşkanımızın desteğini ve ilgisini her zaman yanımızda hissettik. Ziyaretimizde de hem çalışmalarımızı, hem de yeni projelerimizi anlatma imkanı bulduk. Sıcak ev sahiplikleri ve bilim insanlarına verdikleri önem için kendilerine en derin şükranlarımızı sunduk. Hedefimiz bilimin ışığında her alanda dünyada liderliği hedefleyen bir Türkiye. Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Akdeniz Üniversitesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz' dedi.

'ÖNEMLİ PROJELER PLANLANIYOR'

Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi önemli ameliyatlara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaptığı açıklamada, 'Kısa ve uzun dönem içerisinde ülkemiz için planladığımız önemli projeler için verdikleri destek için derin şükranlarımızı sunarız' ifadelerini kullandı.

 
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