Bakanlık duyurdu! Teröre bir darbe daha!

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda PKK bitme noktasına gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada örgüte bir darbe daha vurulduğu bildirildi.







"2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları'nda Bitlis Hizan kırsalında; Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



