Ankara'da 25 yıl hapis cezası aldı, Nevşehir'de yakalandı!

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafindan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ankara 3.Agir Ceza Mahkemesi tarafindan 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasi bulunan 35 yaşındaki M.T. yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Kaynak : İHA

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