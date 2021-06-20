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Yarbay Tamer Karslıoğlu'na kumpas kuran FETÖ’cü subaya 27 yıl

Genelkurmay Başkanlığı’nda kripto uzmanı olarak görev yaparken 2012’de askeri casusluk ve çocuk pornosu kurgusuyla ile TSK’dan atılan Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun FETÖ kumpasında rol oynayan üsteğmen Yunus Emre Arısoy’a 27 yıl hapis cezası verildi. Askeri personelin sicil, özlük ve tayin işlemlerinden sorumlu olan Arısoy’un Karslıoğlu’nu hedef alarak çocuk pornocusu yaftasıyla olumsuz sicil doldurarak imzalanması için üstlerine baskı yaptığı ortaya çıktı.

Güncel / 20 Haziran 2021 Pazar 13:56
Yarbay Tamer Karslıoğlu'na kumpas kuran FETÖ’cü subaya 27 yıl

Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanlığı'nda (GES) bilişim uzmanı olan Yarbay Tamer Karslıoğlu, word dosyasında adı geçtiği için casusluk şüphesiyle 25 Ekim 2010'da gözaltına alındı. 'İstanbul askeri casusluk' soruşturmasının 56 şüphelisinden biri olan karacı subay, yargılama sürerken TSK'dan atılan tek subay oldu. 14 Mart 2012'de TSK'dan ilişiği kesilen Karslıoğlu'nun kumpasının perde arkasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) içerisinde mahrem imamlarla irtibatı olduğu ve ankesör aramalarının bulunduğu tespit edilen üsteğmen Yunus Emre Arısoy çıktı. 2018'de tutuklanarak cezaevine konulan Arısoy hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

OLUMSUZ SİCİL DOLDURDU

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı GES Komutanlığı'nda askeri personelin sicil, özlük ve tayin işlemlerinin yapıldığı merkez şube müdürü olan Arısoy'un, yarbay Tamer Karslıoğlu hakkında olumsuz sicil doldurduğu üstü konumundaki Albay A.C.Ü'ye ise sicili imzalatmak için baskı yaptığı ortaya çıktı. Arısoy'un yargılandığı davanın ayrıntılarına SABAH ulaştı.

'ÖNÜME OLUMSUZ OLARAK İŞARETLENMİŞ HAZIR BELGE GELDİ'

Mahkemede tanık olarak dinlenen albay A.C.Ü, 'Yunus Emre üsteğmen merkez şube müdürü olarak görev yapıyordu, tayin işleri ile atama sicil işlemleri ile ilgilenen Tamer Karslıoğlu benim şubemde kısım amiri olarak görev yapıyordu. Tamer Karslıoğlu'nun davası devam etmekteyken, Yunus Emre Üsteğmen bir gün odama geldi özel bir konuda konuşmak istediğini belirterek kapıyı kapattı odamda görüşmeye başladık. Kendisi davası devam eden Tamer Karslıoğlu'nun başka bir birliğe tayin edileceğini ifade etti, bununla ilgili olarak sicil belgesi doldurmam gerektiğini söylemişti. Sicil belgesini alıp doldurmak üzere kalemi elime aldığımda bir baktım ki o en baştaki temel nitelikler bölümünün olumsuz şıklar işaretlenmiş olarak her şeyi ile hazırlanmış. Zaten o bölümü olumsuz işaretlenirse sonraki bölümler doldurulmuyor, sadece bana imza bölümü bırakılmış olan önüme hazır bir sicil belgesi getirildi. Bu şekilde bir sicili dolduramayacağımı benim kanaatimin bu olmadığını belirttim. Bu kişi hakkındaki kanaatim A dediğimiz en yüksek notların olduğu notlar olduğunu söyledim. Yunus Emre, yönergede yeri olduğunu bunu da gerekçe olarak böyle bir işleme önek olarak hakkında devam etmekte olan mahkeme bilgilerini göstermişti. Sicil belgesini imzalamayacağımı söylemem üzerine ikinci sicil amirinin de aynı şekilde düşünmesi durumunda bunun komutana gideceğini ifade ederek komutana çıkar bu konu dedi ' ifadelerini kullandı.

'OLUMSUZ SİCİL DOLDURAN AMİRLER NEDENİYLE TAYİNİ ÇIKTI'

Albay A.C.Ü, 'Suçlu olduğuna bizi ikna etmeye çalıştılar uzunca bir süre fakat herhangi bir kanıt gösteremedikleri için ben kabul etmeyeceğimi söyledim. Biz komutana herhangi bir sonuç arzında bulunmadık, odalarımıza geçtik bir süre sonra da zaten yarbay Tamer Karslıoğlu'nun başka bir birliğe tayini çıktı ve o birlikte de birinci ve ikinci sicil amirlerinin olumsuz sicil doldurması neticesinde silahlı kuvvetlerden ilişiği kesildi' dedi.

27 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 34. Ağı Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üsteğmen Yunus Emre Arısoy'a, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıl, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verildi. Arısoy hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde 'Burak' kod adını kullandığı, TSK teamüllerine, sicil yönetmeliğine, astlık üstlük ilişkisiyle bağdaşmayan bir tutum içerisinde hareket eden sanığın, örgütün hedef aldığı Silahlı Kuvvetler mensubu subayın çocuk pornocusu yaftasıyla sicilinin bozulmaya çalışıldığı kumpasta rol oynadığı, bunun için de sanığın, ilgili hakkında olumsuz sicil doldurarak imzalaması için komutanı konumunda bulunan kişiye getirdiği, sicil belgesinin imzalaması gerektiği yönünde ısrarcı olduğu değerlendirildi. Kararda Arısoy'un TSK bünyesinde faaliyet yürüttüğü, mahrem yapılarda örgütsel anlamda öğrenci konumunda olduğu mahrem imamlarla görüştüğü ve bu görüşmelerden önce mahrem abisine aktarmak için bilgi temin ettiği, örgütün gizliliği sağlamak adına kullandığı UBUNTU isimli program yüklü flash bellek kullandığı kaydedildi.

Yunus Emre

 
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