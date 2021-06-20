Hilal Kaplan'dan Meral Akşener'e zor soru!

Beyaz Tv'de yayınlanan, Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programının bugünkü konuğu gazeteci Hilal Kaplan'dı.







Gündemi değerlendiren Kaplan, İYİ PArti Genel Başkan'ın sözlerini de yorumladı. Kaplan, Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin kayıtlarını isteyen Akşener'in sözlerini şu ifadeler ile yorumladı:



Akşener'in görüşme kayıtlarının mecliste değerlendireceğiz diyerek paylaşmasını istemesi üzerine gazeteci Kaplan, 'Ben aslında Akşener'in daha parti lideri bile değilken Hillary Clinton(Eski ABD Başkanı) ile ne görüştüğünü daha çok merak ediyorum ' ifadelerini kullandı.





