Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendias'ın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ADF Gençlik Forumu'nda basketbol antrenörü Ergin Ataman ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı.



Spor diplomasisine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, spor, sivil toplum ve sanat gibi alanında faaliyet gösterenlerin bazen diplomatlardan daha etkili olduğunun altını çizerek 'Ben parlamenterken de sporun çok etkisini gördüm. Biz burada (Antalya) turnuvalar düzenledik. Uluslararası parlamenterlerle bu etkinlikleri düzenledik' dedi.



'Atak oyununa örnek Çavuşoğlu'nun Dendias'a cevabı'



Çavuşoğlu, Ataman'ın atak oyununa örnek olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Ankara'da yaptığı basın toplantısını göstermesi üzerine şunları söyledi:



'Dendias her gün Türkiye'yle ilgili konuşuyor'



'O basın toplantısından önce bana gelip (ben tartışma yaratacak bir şey söylemeyeceğim, sizden de aynı şeyi bekliyorum) deyince, geri itmeleri falan basın toplantısında söyleyecektim, onu çizdim. Ama maalesef basın toplantısında çok agresif oldu. Atina'ya gittik orada bir şey söylemedi basın toplantısında.



Gayet pozitifti. Ben iki seçenekli hazırlanmıştım tabii ki. Sonra döndükten sonra her gün konuşuyor ama biz hiç konuşmuyoruz. Ne varsa yüz yüze söyleyelim. Orada içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor. O savunma da değil hücum da değil.'