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Almanya'dan Hamas hakkında skandal karar!

CDU/CSU'dan yapılan açıklamada "Terörist grupların bayraklarının Alman toprağında dalgalanmasını istemiyoruz" dendi

Dünya / 20 Haziran 2021 Pazar 20:24
Almanya'dan Hamas hakkında skandal karar!

Almanya'da hükümet Hamas bayrağının yasaklanmasına karar verdi.

Karar, geçen ay terör devleti İsrail'in Filistin'e saldırmasının sonrası düzenlenen protestolarda, siyonist İsrail karşıtı gösterilerin ardından geldi.

Hamas bayrağının kaldırılmasına ilişkin öneriyi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (Christlich Demokratische Union Deutschlands –CDU) gündeme getirmişti.

CDU Genel Başkanı ve 2021 Almanya Federal Seçimleri'nde de başbakan adayı olan Armin Laschet, "terörü" temsil ettiğini savunduğu bayrağın ülke sokaklarında gösterilmemesi gerektiğini söylemişti.

CDU'nun ve Bavyera'daki kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik'in (Christlich-Soziale Union in Bayern –CSU) meclis grubu başkan vekili Thorsten Frei, karara ilişkin açıklamada "Terörist grupların bayraklarının Alman toprağında dalgalanmasını istemiyoruz" dedi.

Öte yandan koalisyon ortağı ve merkez sol konumdaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi (Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD) önce yasaklamanın anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin endişelerini dile getirse de sonradan öneriyi destekledi.

Bu hamleyi olumlu olarak değerlendiren Frei, "SPD'nin de buna ön ayak olmasından memnunuz. Böylelikle Yahudi vatandaşlarımıza net bir mesaj gönderebiliriz" dedi.

Almanya benzer bir kararı Hizbullah için de almıştı. Geçen yıl nisanda hükümet, Hizbullah'ı terörist örgüt ilan etmiş ve kamusal alanda bayrağının kullanılması da dahil herhangi bir şekilde örgüte destek verilmesini yasaklamıştı.

Angela MerkelAlmanyaFilistinİsrail

 
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