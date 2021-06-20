AK Parti'den sosyal medya atağı!

Proje, 'sosyal medya kullanımı, iletişim dili ve bunlara yanıt yazan vatandaşların mesajlarındaki duygu analizinin iyi yapılması' başlıkları altında üç ana ayak üzerine oturtulacak.



Vatandaşın mesajlarının duygu analizleri hızlıca yapılıp tutum ve tavır geliştirilecek. Gerekirse politika değişikliğine gidilecek, yanlış bilgiler düzeltilecek. Bu yolla yanlış algılar oluşturulmasının da önüne geçilecek.



AK Parti, özellikle pandemi sürecinde ön plana çıkan, geleneksel siyasi propaganda ve iletişim araçlarını geride bırakan sosyal medya konusunda yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. AK Parti, sosyal medya üzerinden vatandaşın verdiği mesajların duygu analizini hızla yapıp buna göre tavır geliştirecek. Bu yöntemle kamuoyunda kasıtlı ve yanlış algıların oluşmasının da önüne geçilmeye çalışılacak.



AK Parti'nin geçen günlerde yapılan MYK toplantısında Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri kapsamlı bir sunum yaptı. İleri, sosyal medyanın önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin iletişim teknolojilerinin kullanımı ve özellikle de iletişim dili konusunda yeniliklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.



MESAJLARIN DUYGU ANALİZİ



İleri üzerinde çalışılan projeyi şöyle anlattı: 'İletişim dili, sosyal medya kullanımı, bunlara yazı yazan vatandaşların duygu analizlerinin doğru yapılması gerekiyor. Bu konularda farklı yöntem geliştirmek gerekir. Önce vatandaşın memnuniyetini ve tercihlerini öğrenmek için veri toplamak, sonra bu verileri doğru analiz etmek ve ardından da doğru tavır ve politika geliştirmek gerekiyor. Tabandan gelen eleştiri ve tepkileri doğru analiz etmek ve hızla bununla ilgili olarak tavır geliştirmek, tutum değiştirmek önemli.'



İleri, cumhurbaşkanı ve milletvekillerine gelen twetlerin de doğru yönetilmesi, gerektiği noktalarda hemen müdahale edip bilgi düzeltilmesi gerektiğini altını çizdi. İleri, 'Sosyal medyadaki değerlendirme ve tepkiler doğru duygu analizi gerektiriyor. Yanlış işleri düzeltmek için ortak dil ve hızlı karar mekanizması gerekiyor' diye konuştu.



Buralardan elde edilen bilgiler ile sorunun çözümü için genel merkezden bakanlıklara uzanan bir sistem kurmak gerektiğine işaret eden İleri, 'Hangi sorun hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa, oluşturulan bu veriler ilgili bakanlıklara hızla ulaştırılarak, sorunun bir an önce çözümüne katkı sağlanabilir. Tabii verilerin doğru saklanması ve korunması da önemli' mesajı verdi.