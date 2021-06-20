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ABD'den flaş Afganistan kararı!

Afganistan’dan sonra Ortadoğu’dan da çıkış yolu arayan Amerikan yönetimi Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan’da konuşlu 8 Patriot hava savunma bataryası ile THAAD bataryasını geri çekiyor

Dünya / 20 Haziran 2021 Pazar 09:47
ABD'den flaş Afganistan kararı!

Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD'den yeni bir hamle geldi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını da azaltacağı iddia edildi. Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Orta doğu'nun diğer ülkelerinden de önemli ölçüde askeri varlığını azaltmaya başladığı ileri sürüldü. Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 Patriot hava savunma sistemini çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sistemi'nin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ifade edildi. Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği belirtilirken, çekilmenin 2 Haziran'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman arasındaki telefon görüşmesinden sonra başladığı ve şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği öne sürüldü.

PENTAGON SESSİZ KALDI

Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise, bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi. Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek iddiaları teyit etmekten kaçındı. ABD, bölgede artan İran saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

AfganistanKuveytÜrdünSuudi Arabistan

 
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