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Yayıncı kuruluştan Türkiye kararı!

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Türkiye'deki yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 18:42
Yayıncı kuruluştan Türkiye kararı!

BeIN Sports, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Türkiye ve dünya ile buluşturdu.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Türkiye futbol tarihinin en uzun soluklu sezonunu beş kıtada milyonlarca futbolsever takip etti.

Digiturk, Süper Lig'de oynanan 420 maç da dahil toplam 3 bin 141 karşılaşmayı canlı yayınlarla ekranlara getirirken, Türkiye'deki heyecanı 100'den fazla ülke seyretti.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Fransa, Amerika, Kanada, Avrupa, Balkan ve Sahra ülkeleri, Süper Lig heyecanına ortak oldu.

'TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, geride kalan sezonla ilgili şunları kaydetti:

'Tarihin en zorlu sezonlarından birini yaşadık. Geride kalan futbol takvimi aynı zamanda Süper Lig'in en çekişmeli sezonuna sahne oldu. Pandemiye rağmen 2020-2021 sezonu, Türkiye'de spora nasıl yatırım yaptığımızın ve Türk sporunu tüm dünyaya nasıl tanıttığımızın bir başka örneği oldu. 26 gün kesintisiz olarak gerçekleştirilen yayın süresine denk gelen 420 Süper Lig maçının tamamını 100'den fazla ülkede canlı yayınladık. OB Van'larımız (yayın araçlarımız) sezon boyunca dünyayı 19 kere dolaşmaya yetecek bir uzunluğa eşdeğer olan tam 763 bin 748 kilometre yol katetti. Tüm sezon boyunca toplam 3 bin 141 maç yayınladık. Yayınlarımızı uç uca eklersek bu, aralıksız olarak gerçekleştirilen 196 günlük bir yayın demek oluyor. Digiturk olarak kurulduğumuz günden bu yana pek çok spor branşına fon sağlarken yaptığımız yatırımlarla binlerce kişiye de istihdam olanağı yaratılmasına katkı sağlıyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak için bugüne kadarki yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

FransaKanada

 
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