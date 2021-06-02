Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde üç PKK'lı terörist daha teslim oldu.



IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTTÜLER!



Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 02.06.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi." denildi.



SAYI 77'YE ULAŞTI



Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.