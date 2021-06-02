Şehit ateşi Yozgat'a düştü

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koca, Bitlis'te düzenlenen uğurlama törenini ardından askeri uçakla Kayseri'ye gönderildi.



Bitlis şehidini 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ile askeri yetkililer karşıladı. Askeri uçaktan ilk önce şehidin eşi ardından şehidin naaşı indirildi. Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi, daha sonra karayoluyla memleketi Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi Söylemez köyüne gönderildi.