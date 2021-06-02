Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Youtube kanalından açıklamalarda bulundu.



İşte o konuşmadan öne çıkanlar;



Her kapanma döneminde bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyor. Kontrolü kaybettiğimiz her açılma döneminde de vaka, hasta sayısı ve kayıplarda derin izler bırakıyor.



'MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETECEĞİ SON YAZ BU YAZ OLACAK'



Kademeli normalleşme dönemini bir günde eski normale dönemk olmadığını, ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme adımı olduğunu unutmayalım. Kendi tedbirimizi alarak normal hayata katılmaya öğrenceğiz. Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak.



'AŞI SIRASI GELEN VATANDAŞLARIMIZ AŞILARINI OLSUNLAR'



Yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel şeylerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Bunu hayata geçirmek için sizden tek bir talebim var. Aşı sırası gelen vatadandaşlarımız aşılarını olsunlar.



'ESKİ NORMALE GİDEN YOL AŞILAMADAN GEÇİYOR'



Ülkemizde kullanımına giren aşıların güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbiriyle karşılaştırmalarının yakın gelecekte mümkün olmadığını bilmeniz gerekir. Sıranız geldiğinde hangi aşıya ulaşabiliyorsanız aşınızı olmalısınız. Aşı olarak kendilerimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşı olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız, bu güce güvenin.

