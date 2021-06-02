PCR testine alternatif!

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin duyuru yapıldı. PCR test sonuçlarına alternatif olarak kabul edilebilecek belgeler açıklandı.
Konuya ilişkin açıklama SunExpress'in sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada; "Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Covid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler.'' denildi
Ayrıca aşı sertifikası veya Covid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcuların da, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulduğu kaydedildi.