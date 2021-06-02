Osmaniye'de korkutan deprem!

Osmaniye ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden olurken aynı zamanda "Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta ve nerede?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntının Yoğunoluk Kadirli (Osmaniye) yakınlarında meydana geldiği tespit edildi.