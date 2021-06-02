Osmaniye'de korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre az önce saatler 09.14’te 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldiği bildirildi. Yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte Osmaniye depremi ile ilgili gelen verilerin detayları…
Osmaniye ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden olurken aynı zamanda "Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta ve nerede?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntının Yoğunoluk Kadirli (Osmaniye) yakınlarında meydana geldiği tespit edildi.