Netanyahu'ya soğuk duş!

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ra'am Partisi, merkezdeki Gelecek Var Partisi (Yesh Atid) lideri Yair Lapid'in yürüttüğü koalisyon görüşmelerine katılacaklarını açıkladı.



Böylece, İsrail'de 12 yıldır başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu'nun olmadığı bir hükümetin kurulma olasılığı güçlendi.



İsrail'de seçim maratonu

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen erken genel seçimde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.



Cumhurbaşkanı Rivlin, ilk önce Başbakan Benjamin Netanyahu'yu koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi.



Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi muhalefet lideri Yair Lapid’e verildi.



Ülkede son iki yıl içinde 4’üncü kez erken genel seçime gidildi.