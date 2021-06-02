Müzik camiasının acı kaybı!

Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.