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HarmonyOS resmen tanıtıldı!

Huawei’nin uzun süredir beklenen kendi işletim sistemi HarmonyOS, bugün gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

Teknoloji / 2 Haziran 2021 Çarşamba 19:05
HarmonyOS resmen tanıtıldı!

BD yaptırımları sonrası Huawei'nin ürettiği akıllı cihazlarda Google servisleri ve Android işletim sistemi yer almamaya başlamıştı. Huawei için birçok olumsuz senaryo üretildi. Ancak Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı ve bugün HarmonyOS'u tanıttı. Huawei'nin Android için geliştirdiği EMUI arayüzü ile büyük benzerlikler taşıyan HarmonyOS aslında Huawei'nin tüm ekosistemini kapsayacak bir işletim sistemi.

HARMONYOS EKOSİSTEM DENEYİMİ SUNACAK

HarmonysOS ile Huawei tarafından üretilen tüm akıllı cihazlar tek çatı altında toplanabilecek. Yani tam bir ekosistem deneyimi sunmayı hedefliyor. Huawei tarafından yapılan tanıtım etkinliğinde, HarmonyOS akıllı telefon, tablet ve bilgisayar dışında buzdolabı, ampul, fırın, kahve makinası gibi ev aletleriyle de uyumlu olacak. Bu sayede kullanıcılar gerçek ekosistem deneyimini yaşayabilecek.

Huawei'nin tanıttığı yeni kontrol paneli, cihazlar arası bağlantıları oldukça kolay bir hale getiriyor. HarmonyOS işletim sisteminin olduğu pek çok akıllı cihaz, akıllı telefon tarafından tanınıyor ve tek bir hamle ile cihazlar arası bağlantı sağlanıyor. Böylece pek çok cihazın birleşmesi ile süper bir cihaz ortaya çıkıyor. Ek olarak tüm bunları Huawei'nin tasarladığı kontrol paneli ile yapmak oldukça kolay.

PERFORMANS ODAKLI BİR İŞLETİM SİSTEMİ

Huawei'nin yeni HarmonyOS işletim sisteminin odaklandığı bir diğer konu ise performans. İşletim sistemi, akıllı telefona yük bindikçe sistemi daha optimize bir şekilde yönetiyor ve uygulama takılmalarının önüne geçiyor. Bu sayede kullanıcılar, daha akıcı ve kararlı bir işletim sistemini deneyimliyor.

HarmonyOS ile akıllı telefon, güç gerektiren uygulamaları çok daha verimli yönetiyor. Yüksek güç gerektiren bir işlemi hem GPU hem de CPU arasında bölen sistem, böylece çok daha verimli ve hızlı çalışıyor. Huawei'nin belirttiğine göre GPU, HarmoyOS'da diğer işletim sistemlerine kıyasla daha aktif bir role sahip. Bu sayede donanımlar arası iş bölümü daha etkili oluyor.

HarmonyOS işletim sistemi, performansın yanında batarya ömrüne de odaklı. İşletim sisteminin çalışma prensibi sayesinde batarya ömrü uzuyor. Huawei'nin verdiği rakamlara göre HarmonyOS ile çalışan Mate 40 Pro, 90 FPS'de oynanan bir oyunda Android tabanlı EMUI ile çalışan Mate 40 Pro'ya göre yüzde 12 daha uzun batarya ömrüne sahip.

ARTIRILMIŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elbette bir işletim sisteminden bahsediyorsak, en önemli noktalardan birisi de bu işletim sisteminin güvenliğidir. HarmonyOS 2.0, geliştirilen güvenlik sistemi sayesinde cihazlar arasındaki iletişimi daha güvenli kılacak. Artırılmış çekirdek güvenliği sunan işletim sistemi, dışarıdan gelen saldırılar için güvenlik duvarı ve ağ içerisinde gerçekleşecek saldırılar için yapay zeka sistemini devreye sokacak.

HARMONYOS GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEI MODELLERİ

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS

Huawe Mate X2

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro RS

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

HARMONYOS GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLERİ

Honor V40

Honor 30

Honor 30S

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor Tablet V6

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

 
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