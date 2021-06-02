HarmonyOS resmen tanıtıldı!

BD yaptırımları sonrası Huawei'nin ürettiği akıllı cihazlarda Google servisleri ve Android işletim sistemi yer almamaya başlamıştı. Huawei için birçok olumsuz senaryo üretildi. Ancak Huawei, kendi işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı ve bugün HarmonyOS'u tanıttı. Huawei'nin Android için geliştirdiği EMUI arayüzü ile büyük benzerlikler taşıyan HarmonyOS aslında Huawei'nin tüm ekosistemini kapsayacak bir işletim sistemi.



HARMONYOS EKOSİSTEM DENEYİMİ SUNACAK



HarmonysOS ile Huawei tarafından üretilen tüm akıllı cihazlar tek çatı altında toplanabilecek. Yani tam bir ekosistem deneyimi sunmayı hedefliyor. Huawei tarafından yapılan tanıtım etkinliğinde, HarmonyOS akıllı telefon, tablet ve bilgisayar dışında buzdolabı, ampul, fırın, kahve makinası gibi ev aletleriyle de uyumlu olacak. Bu sayede kullanıcılar gerçek ekosistem deneyimini yaşayabilecek.



Huawei'nin tanıttığı yeni kontrol paneli, cihazlar arası bağlantıları oldukça kolay bir hale getiriyor. HarmonyOS işletim sisteminin olduğu pek çok akıllı cihaz, akıllı telefon tarafından tanınıyor ve tek bir hamle ile cihazlar arası bağlantı sağlanıyor. Böylece pek çok cihazın birleşmesi ile süper bir cihaz ortaya çıkıyor. Ek olarak tüm bunları Huawei'nin tasarladığı kontrol paneli ile yapmak oldukça kolay.



PERFORMANS ODAKLI BİR İŞLETİM SİSTEMİ



Huawei'nin yeni HarmonyOS işletim sisteminin odaklandığı bir diğer konu ise performans. İşletim sistemi, akıllı telefona yük bindikçe sistemi daha optimize bir şekilde yönetiyor ve uygulama takılmalarının önüne geçiyor. Bu sayede kullanıcılar, daha akıcı ve kararlı bir işletim sistemini deneyimliyor.



HarmonyOS ile akıllı telefon, güç gerektiren uygulamaları çok daha verimli yönetiyor. Yüksek güç gerektiren bir işlemi hem GPU hem de CPU arasında bölen sistem, böylece çok daha verimli ve hızlı çalışıyor. Huawei'nin belirttiğine göre GPU, HarmoyOS'da diğer işletim sistemlerine kıyasla daha aktif bir role sahip. Bu sayede donanımlar arası iş bölümü daha etkili oluyor.



HarmonyOS işletim sistemi, performansın yanında batarya ömrüne de odaklı. İşletim sisteminin çalışma prensibi sayesinde batarya ömrü uzuyor. Huawei'nin verdiği rakamlara göre HarmonyOS ile çalışan Mate 40 Pro, 90 FPS'de oynanan bir oyunda Android tabanlı EMUI ile çalışan Mate 40 Pro'ya göre yüzde 12 daha uzun batarya ömrüne sahip.



ARTIRILMIŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Elbette bir işletim sisteminden bahsediyorsak, en önemli noktalardan birisi de bu işletim sisteminin güvenliğidir. HarmonyOS 2.0, geliştirilen güvenlik sistemi sayesinde cihazlar arasındaki iletişimi daha güvenli kılacak. Artırılmış çekirdek güvenliği sunan işletim sistemi, dışarıdan gelen saldırılar için güvenlik duvarı ve ağ içerisinde gerçekleşecek saldırılar için yapay zeka sistemini devreye sokacak.



HARMONYOS GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEI MODELLERİ



Huawei Mate 40



Huawei Mate 40 Pro



Huawei Mate 40 Pro+



Huawei Mate 40 RS



Huawe Mate X2



Huawei Mate X



Huawei Mate Xs



Huawei P40



Huawei P40 Pro



Huawei P40 Pro+



Huawei Mate 30



Huawei Mate 30 Pro



Huawei Mate 30 Pro RS



Huawei Nova 8



Huawei Nova 8 Pro



Huawei Nova 7



Huawei Nova 7 Pro



Huawei Nova 7 SE



Huawei P30



Huawei P30 Pro



Huawei Mate 20



Huawei Mate 20 Pro



Huawei Mate 20 X



Huawei Mate 20 RS



Huawei Nova 6



Huawei Nova 6 SE



Huawei MatePad Pro



HARMONYOS GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLERİ



Honor V40



Honor 30



Honor 30S



Honor 30 Pro



Honor 30 Pro+



Honor V30



Honor V30 Pro



Honor Play 4 Pro



Honor X10



Honor 20



Honor 20 Pro



Honor 9X



Honor 9X Pro



Honor Tablet V6



Huawei Watch GT 2 Pro



Huawei Watch GT 2e



Huawei Watch GT 2