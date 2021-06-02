Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti.



'Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır'



Erdoğan, “Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.



Mahmur Kampı nerede?



Mahmur Kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yeralıyor. Mahmur Kampı'nın arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor.



Erdoğan'ın açıklamaları yankı uyandırdı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularına aktardı.







Reuters haber ajansı 'Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi' ifadesini kullandı.







İsrail'in Jeruselam Post gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını 'temizleyeceğini' söyledi' şeklinde okuyucularına aktardı.