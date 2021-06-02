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Bursa Uludağ beyaz örtüye büründü!

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da haziran ayında kar sürprizi yaşandı. Geçen hafta 30 dereceleri gören bölgede şimdi 5 santimetre kar var.

Yaşam / 2 Haziran 2021 Çarşamba 21:00
Bursa Uludağ beyaz örtüye büründü!

Bursa Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

Geçtiğimiz haftaya kadar yer yer termometrelerin 30 dereceye yaklaştığı Bursa’da hava sıcaklıkları düştü.

Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ’a ise kar yağdı. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi'nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi.



Uludağ'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, sabah uyananlar beyaz örtü sürprizi yaşadılar.

Uludağ'daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, ''Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından Haziran ayında yeniden karla uyandık"' dedi.



Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, ''Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta "havalar güzel" diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz'' dedi.


Fatih Kaya

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