Bakan Koca'dan öğretmenlere aşı müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.' ifadelerini kullandı.



KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Yeni normalleşme sürecinin ikinci gününde 224 bin 150 test yapılırken 7 bin 181 vaka belirlendi. Hasta sayısı 586 oldu. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 7 bin 372'ye yükseldi.

