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Ak Parti'den kritik yasa düzenlemesi!

AK Parti'nin üzerinde uzun bir süredir çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası'nda reform niteliğinde değişiklik içeren düzenlemede son aşmaya gelindi. 7 ana değişiklik üzerinde durulan yerel yönetimler yasası düzenleme ve değişikliklerinde bakın masada hangi maddeler var. İşte son dakika gelişmeleri...

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
Ak Parti'den kritik yasa düzenlemesi!

AK Parti'nin üzerinde uzun bir süredir çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası'nda reform niteliğinde değişiklik içeren düzenlemede sona gelindi. 7 başlıkta oluşan yasa düzenlemesi kapsamında, imar değişikliklerinin, değişiklik yapıldığı bölgede ilan edilmesi zorunluluğu getirilirken, ilçe belediyeler ile il belediyeleri arasında sorun olan, ilaçlama, mezarlık hizmetleri, çöp toplama hizmetleri gibi yetki kargaşasına son verilmesi amaçlanıyor. Parsel bazlı tadilata son verilecek.

SON DAKİKA DEPREM RİSKİNDE TAVİZ YOK, KAYIRMA TARİH OLUYOR

Özellikle deprem kuşağında olan Türkiye'de yatay mimariden taviz verilmeyecek.
Rant ve kayırmacılık tarihe karışacak.
Parsel bazlı tadilata son verilecek. Kentsel dönüşüm yerinde dönüşüm olarak yapılacak.
Vatandaşlar il ve ilçelerinde yapılacak projelerde söz sahibi olacak.
Vatandaş evinin önünü kapatacak yeni plandan haberdar olacak, tadilatın yapılacağı büyük levhalarla arsanın önüne asılacak.
Vatandaş evinin önünü kapatacak plan değişikliğine yargı yoluyla itiraz edebilecek.
Plan değişikliğinde bir değer artışı ortaya çıkıyorsa o değer artışından kamu da pay alacak.

İLÇE BELEDİYELERİN GELİRLERİ ARTIRILACAK

Belediyeler arası gelir adaletsizliği yeni düzenleme ile ortadan kaldırılacak. Bu kapsamda özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar atılacak. Büyükşehirlerde ilçeler merkez ve taşra ilçeleri olarak yeniden tanımlanacak.

OTOPARK...

Buna göre 'büyükşehir merkez', 'büyükşehir ilçe' ve 'ilçe belediyesi' olarak 3 kategori getirilecek. Yolcu ve yük terminalleri yapma, otopark yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilecek.

Ak Parti


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