USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

ABD'de şimdi de onları hedef aldı!

ABD'den, yolsuzlukla mücadele kapsamında yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı 3 Bulgaristan vatandaşını, yolsuzluk nedeniyle kara listeye aldığı kaydedildi..

Dünya / 2 Haziran 2021 Çarşamba 22:33
ABD'de şimdi de onları hedef aldı!

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin yolsuzluk nedeniyle 64 şirketi ve aralarında bir oligarşi yöneticisinin (oligark) de yer aldığı toplam 3 Bulgaristan vatandaşını kara listeye aldı.

Kararın, yolsuzluğa karşı bugüne kadarki en büyük eylem olduğunu belirten Bakanlık, 64 yaşındaki işadamı ve oligark Vassil Krumov Bozhkov'u Rus liderlerin Bulgaristan hükümetini etkilemek için bir kanal oluşturmayı planlamakla suçlayarak yaptırım uyguladığını ifade etti. Diğer yaptırım uygulanan kişilerin ise, Bulgaristan Parlamentosunun eski üyesi Delyan Peevski ve Ilko Dimitrov Zhelyazkov olduğunu belirten Bakanlık, yaptırım uygulanan bu 3 kişinin sahip olduğu veya yönettiği 64 şirkete de yaptırım uygulandığını kaydetti. Yaptırımlar kapsamında kara listeye alınan kişilerin ve şirketlerin, ABD finansal sistemine erişmesini engellendiği ve ABD varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla eski Bulgar yetkilileri Alexander Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov'un yanı sıra Peevski ve Zhelyazkov'u ve ailelerinin ABD'ye girmesini engellediği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, "ABD, çalışmaları reformları ileriye taşıyan tüm Bulgarların yanındadır ve Bakanlık, bölgedeki ve dünyadaki yozlaşmış aktörlere karşı hesap verebilirliği teşvik etmek adına yetkililerini kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın geçici Başbakanı Stefan Yanev yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele çabalarının bir parçası olan hareket hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland tarafından telefonla bilgilendirildiğini ifade etti. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle ilişkilerimizde, yolsuzluğun her türüyle mücadelenin koşulsuz ilkeli ve pratik önceliğimiz olması gerektiğine dair inancımızı açıkça paylaştık" ifadelerine yer verildi.

.

Bulgaristan

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement