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Rusya'da uçak düştü: Çok sayıda ölü...

Rusya’da paraşütçüleri taşıyan bir uçağın motorunda meydana gelen arızanın ardından düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:59
Rusya'da uçak düştü: Çok sayıda ölü...

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Kemerovo'da Ordu, Havacılık ve Donanma ile Gönüllü İşbirliği Topluluğu'na (DOSAAF) ait Let L-410 tipi çift motorlu bir uçakta arıza meydana geldi. Motorlardan birinden yaşanan arızanın ardından uçağın acil inişe geçtiği sırada düştüğü bildirildi.

DOSAAF tarafından yapılan açıklamada, paraşüt sporcularının bulunduğu uçakta şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.

Batı Sibirya Ulaştırma Soruşturma Dairesi de can kaybı sayısını doğrulayarak ölenler arasında 2 pilotun bulunduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Uçağın düştüğü noktada Rus savcılık birimlerinin inceleme yapmaya başladığı öğrenilirken, uçağın tüm parçalarının toplandıktan sonra teknik inceleme yapılacağı aktarıldı.

 
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