İmamoğlu'ndan deprem şovu!

İstanbul'da dakikalar önce merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, deprem vatandaşlar üzerinde büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

İmamoğlu şova başladı



Depremden hemen dakikalar sonra ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden şova başladı. İstanbul'da büyük bir deprem beklenirken, vatandaşların canını hiçe sayarcasına 2020 Deprem Risk Yönetmeliği için ayrılan bütçede yüzde 65 kesinti yapan İmamoğlu, deprem sonrası bir mesaj yayınladı. Deprem bütçesinde kesintiye giderek, beklenen büyük deprem için hazırlık yapılmasını yavaşlatan İmamoğlu, sanki bunları yapmamışcasına bir mesaj yayınladı. İmamoğlu mesajında 'İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul.' ifadelerini kullandı.





