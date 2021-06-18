Temel Karamollaoğlu: Ben İslamcı değilim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Halk TV'nin konuğu oldu.



Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, gündeme ilşkin açıklamalarda da bulundu.



Programda kendisine İslamcı denilmesinden rahatsız olduğunu belirten Karamollaoğlu, kendisi hakkında şu ifadeleri kullandı;



BANA GÖRE İSLAMCI...

'Ben İslamcı değilim, Müslümanım. İslamcılığı tarif ederek söyledim. İslamcıyı kendi menfaati gereği olarak; İslamı kullanarak, kendi pozisyonunu yükseltmeye çalışan insan olarak görürüm ben.



BEN ÖYLE DEĞİLİM

Ben öyle değilim. Ben Müslümanım. İslamın, Müslümanlığın benim üzerime yüklediği tüm yükümlülükleri, sorumlulukları yerine getirmeye çalışırım. Bu beni alakadar eder.'



